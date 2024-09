Festival EHBO oefening start seizoen EHBO vereniging

Wilnis – Op maandagavond 16 september hadden de EHBO’ers van EHBO vereniging hun handen vol aan de hulpverlening bij een festival in Wilnis. Gelukkig was dit allemaal in scene gezet voor de jaarlijkse grote EHBO oefening van de vereniging. De EHBO’ers behandelden in een carrousel acht Lotusslachtoffers, die tijdens het festival gewond waren geraakt of onwel waren geworden. Voor de EHBO leden van de vereniging een leuke, leerzame en interessante aftrap van het nieuwe seizoen.

Verschillende slachtoffers

“We konden in deze scenario’s goed de variatie aan communicatie oefenen door de vele verschillende slachtoffers. Iedereen benader je anders,” geeft Thomas Juressen aan, EHBO’er bij de EHBO vereniging in Wilnis. Gevechten komen helaas vaak voor op festivals, dus die ontbraken in dit scenario ook niet. Deze slachtoffers hadden elkaar aardig toegetakeld met gebroken neuzen, flinke kneuzingen en verstuikingen. Twee andere festivalbezoekers moesten het bezuren met een fors aantal glasverwondingen. Ook de ziektebeelden astma, epilepsie en diabetes hebben de EHBO’ers stevig aan het werk gezet. “Ik heb een goede avond gehad en ik vond het fijn om met mijn collega EHBO’ers samen te werken.” Besluit Thomas zijn verhaal.

Paniek en harde muziek

De EHBO leden werden verdeeld over vier EHBO posten. Iedere 15 minuten kwamen er bij de EHBO posten twee nieuwe LOTUSslachtoffers aan. Michel Voorbij was vanuit Brandweer Mijdrecht aanwezig als waarnemer. Hij vertelt: “Voor de EHBO’ers was deze oefening goed om erachter te komen wat hun leermomenten zijn. Ik zag dat ze heel goed samenwerkten en de EHBO goed onder de knie hebben. Het is mooi om met acht LOTUSslachtoffers de cassussen zo realisch mogelijk te kunnen spelen en de paniek en muziek eromheen te ervaren. Ik was onder de indruk van hun hulpverlening.”

EHBO-opleiding

Meer foto’s zien van de oefening? Ga naar www.ehbowilnis.nl. EHBO vereniging Wilnis organiseert EHBO herhalingslessen op maandagavond in verenigingsgebouw De Schakel. Daarnaast geeft de vereniging jaarlijks een nieuwe EHBO opleiding met AED en reanimatie. Geïnteresseerd? Ga naar de website of neem contact op met Frank Hopman op tel. (0297) 285993 of mail info@ehbowilnis.nl.

