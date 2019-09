Feestmaand start met braderie en Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Ondanks dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen niet bij alle evenementen even soepeltjes is verlopen, kan Aalsmeer deze maand als vanouds groots feest gaan vieren. Maar liefst drie weekenden en een week worden inwoners getrakteerd op allerlei activiteiten.

De start is aanstaande zaterdag 7 september met de altijd gezellige braderie overdag in het Centrum en ’s avonds Vuur en Licht op het Water met de verlichte botenshow en ter afsluiting een spectaculaire vuurwerkshow bij de Watertoren.

Feestweek en proefvaren

De volgende dag, zondag 8 september, start de Feestweek van Aalsmeer op het Praamplein met een tentdienst, die wordt georganiseerd door zeven kerken uit de gemeente, en ’s middags wordt proef gevaren voor de Pramenrace op de Poel. Op maandag is de SPIE-sport/spelavond voor de bepaling van de startvolgorde, dinsdag vindt in de middag en avond het Nostalgisch Filmfestival plaats en de woensdag begint met de jaarlijkse (gratis) kindermiddag en eindigt met een popavond met optredens van de REM Band en Direct. Donderdag is de tent overdag voor de stichting Dag van de Leven en ’s avonds is de eerste feestavond met onder andere Jan Smit en Gerard Joling. Op vrijdag is de (gratis) ouderenmiddag en ’s avonds feestavond nummer twee en hier gaat de spots aan voor onder andere André Hazes en Mental Theo.

Pramenrace

Zaterdag 14 september is de 34ste Pramenrace met thema Winterwonderland. De start is om 12.30 uur bij de Pontweg en de prijsuitreiking is aan het einde van de middag in de feesttent. In de avond vindt de derde en alweer laatste feestavond plaats met onder andere 2 Brothers en de Snollebollekes. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond zijn overigens uitverkocht.

Monumentendagen en Kunstroute

Zaterdag 14 en zondag 15 september zijn ook de landelijke monumentendagen en ondermeer kan de Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof bezocht worden. Op zaterdag 21 en zondag 22 september wordt aangeraden om de fiets te pakken voor een bezoek aan de KCA Kunstroute. De organisatie heeft weer vele verrassingen in petto! Voor nu: Prettige feestmaand. Donderdag in de krant meer informatie, aanvangstijden, etc. over alle evenementen.