Feestelijke huldiging handbalkampioenen

Aalsmeer – De handbalkampioenen van Greenpark Aalsmeer zijn donderdag 24 juni gehuldigd in het Raadhuis. De vergadering van het college en de gemeenteraad over de begroting werd voor dit speciale moment even geschorst. De fracties en het college verwelkomden de handballers met een luid applaus. Het meegekomen publiek mocht een plaatsje zoeken op de eerste verdieping en kon zo coronaproof deze officiële gelegenheid bijwonen. De kampioenen werden toegesproken door burgemeester Gido Oude Kotte en door wethouder Bart Kabout van onder andere sport.

Huldiging in de burgerzaal in het Raadhuis.

Voor de handballers had de gemeente een speciaal cadeau bedacht. Een cheque voor een grote barbecue voor de kampioenen en de club. Zo goed als zeker gaat deze in september gehouden worden bij de ingebruikname van het krachthonk bij sporthal De Bloemhof. De tekeningen voor de verdere uitbreiding werden getoond door voorzitter Mike van der Laarse. Hij opperde het idee om bij de uitbreiding van De Bloemhof ook een woonvorm te realiseren voor de handballers in opleiding bij Greenpark. Natuurlijk kregen alle spelers, trainers en coaches ook een mooie bos bloemen.

Voorzitter Mike van der Laarse met het cadeau van de gemeente.

Voor de burgemeester hadden de handballers een bijzonder cadeau bedacht. Hij kreeg uit handen van coach Bert Bouwer een gouden medaille, behaald tijdens het landskampioenschap afgelopen zaterdag. Bijzonder trots was de eerste burger op deze mooie herinnering. Voor alle raadsleden had Greenpark tot slot ook nog een cadeau. Een flesje prosecco met hieraan een label met een foto van het kampioensteam en de tekst ‘bedankt voor uw steun’. De huldiging werd besloten met een ‘staatsfoto’ voor de trap naar het raadhuis met alle spelers, begeleiders, coaches en burgemeester Oude Kotte en wethouder Kabout.

Burgemeester Oude Kotte met de gouden medaille.

Een leuk weetje tot slot: Het is het derde seizoen op rij dat Greenpark Aalsmeer de landstitel heeft veroverd. In 2018 en 2019 (2020 was er geen competitie vanwege corona) mocht het team zich eveneens beste van Nederland noemen. En zelfs ook diverse keren in de jaren daarvoor. Aalsmeer heeft in totaal nu twaalf keer het landskampioenschap handbal veroverd.