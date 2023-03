Feestelijke afzwaai eerste E&O studenten bij Yuverta

Aalsmeer – Donderdag 30 maart heeft de allereerste lichting studenten Economie & Ondernemen (E&O) van Yuverta mavo Aalsmeer het officiële examenvak afgerond. Op een feestelijke wijze hebben de studenten, docenten en genodigden deze laatste les van de pilot van de nieuwe leerweg gevierd. Het examenvak E&O is nu met schoolexamens helemaal afgesloten, voor de overige vakken moeten de studenten uiteraard nog een centraal schriftelijk examen afleggen voordat zij weten of zij geslaagd zijn of niet.

Op Yuverta mavo Aalsmeer kunnen leerlingen in leerjaar drie en vier kiezen voor het vak E&O. Hier werken de leerlingen aan ondernemen in ruime zin. Werken aan een ondernemende houding. Dit is breder dan een eigen onderneming, dit kan net zo goed als werknemer. Bij E&O werkt de mavo met opdrachten van bedrijven uit Aalsmeer en omstreken. Het gaat hier om levensechte en realistische opdrachten voor een echte opdrachtgever. De E&O leerlingen presenteerden op een A4 nogmaals hun project en leermomenten.

Nieuwe leerweg Pilotschool

Yuverta mavo Aalsmeer is één van de 136 pilotscholen in Nederland die meewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw praktijkgericht lesprogramma als onderdeel van de nieuwe leerweg in het vmbo. De invoering van de nieuwe leerweg die in 2024 gepland stond, is voorlopig uitgesteld. De invoering van praktijkgerichte programma’s gaan wel gewoon door.