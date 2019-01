Feestelijke 55+ brunch bij KDO

De Kwakel – Donderdag 3 januari bedankte het hoofdbestuur van sv KDO haar 55+ vrijwilligers met de traditionele kerstbrunch. Ondanks dat dit jaar wegens omstandigheden voor 3 januari is gekozen, waardoor een aantal nog actieve 55+-ers werkverplichtingen had, waren er bijna 50 deelnemers. Die werden in de loop van de ochtend ontvangen met een uitgebreide borrel waar de kerstervaringen konden worden uitgewisseld. Vervolgens konden de vrijwilligers aanschuiven aan een prachtig gedekte brunchtafel waar traditioneel het hoofdbestuur de vrijwilligers bedient. Dit om de vrijwilligers te bedanken voor hun zeer gewaardeerde inzet gedurende het afgelopen jaar. Ook dit jaar had het kantinepersoneel van KDO een heerlijke brunch bereid. Mede daardoor bleef het ook na de maaltijd nog lang gezellig in de KDO-kantine.