Feestelijk pianoconcert in Flower Art Museum

Aalsmeer – Pianiste Ksenia Kouzmenko presenteert aanstaande vrijdag 7 juli een kleurrijk en temperamentvol concert dat perfect past bij de feestelijke herstart en het vijfjarig jubileum van het Flower Art Museum. De reis begint met de Franse componist Debussy naar de Wijnpoort (‘La puerta del vino’) en de binnenplaats (‘Lindaraja’) van het Spaanse Alhambra. Na de zang en dans (‘Canço i dansa’) van de Catalaanse componist Federico Mompou naar ‘Cerdaña’, het dorp van Déodat de Séverac in de Pyreneeën, om daarna in het wereldberoemde Spanje (‘Iberia’) van Albéniz terecht te komen.

Na de pauze wordt de oceaan overgestoken naar Argentinië, waar op de muziek van Carlos Guastavino een dansje (‘Bailecito’) gemaakt kan worden met in de hand wijn uit het zuiden (‘El chico que vino del sur’). En daarna verder dansen in Buenos Aires met Ginastera, de leermeester van Piazzolla. Ksenia’s muzikale feestje eindigt – hoe kan het ook anders – in Cuba, waar Ignacio Cervantes vergast met zijn ‘Danzas Cubanas’, duidelijk gecomponeerd, niet om te dansen, maar om te luisteren.

Het concert vrijdag in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de reguliere entreeprijs is 20 euro, met vriendenkaart KCA of FAM 17 euro en de prijs van een jongerenticket is 10 euro (16 t/m 25 jaar). De ticketprijs is inclusief entree tot het museum en een kopje koffie of thee bij binnenkomst. Kaartverkoop: via de KCA Ticketshop en aan de kassa (mits nog plaatsen beschikbaar).