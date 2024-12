Feestelijk kerstdiner Aalsmeer over Hoop

Aalsmeer – Wat een feestelijke aanblik gaf de burgerzaal afgelopen zaterdag 21 december. Mooie kerstversiering, prachtig gedekte tafels en veel mensen die met elkaar in gesprek waren. Na maanden van voorbereiding was het zo ver; het kerstdiner voor ruim 100 genodigden ging plaats vinden. De genodigden worden gekozen door de burgerlijke stand van de gemeente en de werkgroep kerstdiner, onderdeel van Aalsmeer over Hoop, verzorgde de rest. Met inzet van veel vrijwilligers beleefden de genodigden een feestelijke avond waarin zij met egards behandeld werden: soms gehaald en gebracht met de auto, hartelijke ontvangst met kerstmuziek en een ferme handdruk, jassen werden aangepakt, naambadges opgespeld en begeleid naar de voor hen bestemde tafel. Aan tafel werden de gasten bediend door vrijwilligers uit verschillende kringen: buurt, kerk en politiek, waaronder burgemeester, wethouders en diverse raadsleden.

Het eten was heerlijk en voor de kinderen was een aangepast menu. Tussendoor konden zij in de ruimte onder de burgerzaal spelen: verven, plakken en meer. Tijdens het diner was er muziek en werd het kerstverhaal gelezen. Tussen de verschillende gangen werd er veel met elkaar gesproken: Waar komt u vandaan? Hoe lang bent u hier? Die mensen aan de andere tafel zijn mijn buren: hele hartelijke buren! Dit leverde soms indrukwekkende gesprekken op: een vriendelijke jongeman rond de 20 jaar, gevlucht uit Syrië, een Koerdische Syriër, jaren in een vluchtelingen kamp in Turkije gezeten en uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Slecht een jaar lagere school gehad. Maar hij spreekt vier talen, Syrisch, Koerdisch, Arabisch, Turks en nu ook al een beetje Nederlands. Nu maar afwachten of hij in Nederland mag blijven. Of twee dames die samen gekomen waren: één van de twee genodigden was ziek en daarom had de ander een vriendin meegenomen die moeilijk kon lopen en slecht kon zien, maar zij vertelde dat zij had genoten.

De avond werd afgesloten met een dankwoord door Wouter de Vries, voorzitter van Aalsmeer over Hoop. Naast de gebruikelijke bedankwoorden was er ook de wens voor iedereen: misschien kunt u een lichtje zijn voor een ander maar weet dat het kind uit Bethlehem voor iedereen het Licht in de duisternis wil zijn.

Foto: Kerstsfeer in de burgerzaal tijdens feestelijk diner (foto aangeleverd).