Feestelijk en verdrietig einde van Uithoornse Reddingsbrigade

Uithoorn – Op 5 mei heeft de Uithoornse Reddingsbrigade haar laatste zwemavond beleefd. Er is na 56 jaar een einde gekomen aan een sportieve en vrolijke tijd van zwemmend redden bij de URB.

Wegens sluiting van zwembad De Otter kan de Uithoornse Reddingsbrigade niet langer zwemmen in Uithoorn. Veel leden vervolgen hun lessen reddingszwemmen in Mijdrecht of Amstelveen bij de brigades aldaar. Heel collegiaal dat de omliggende reddingsbrigades zich ontfermen over de Uithoornse zwemmers.

In Mijdrecht zullen de leden doorgaan met hun lessen om te leren zichzelf te redden wanneer ze spelenderwijs per ongeluk in het water vallen. Daarnaast leren de oudere kinderen ook hoe zij iemand anders veilig uit het water kunnen halen, kunnen redden. Nu er in Uithoorn geen zwemgelegenheid is en er voor de zwemlessen naar omliggende gemeenten moet worden gereisd, misschien wel belangrijker dan ooit.

Het bestuur van de URB maakt zich in dat kader zorgen over de waterveiligheid in de gemeente want waar gaan kinderen leren zwemmen nu er naast de leskosten ook reiskosten bij komen? Kunnen zwemmen is geen luxe maar voor jonge kinderen net zo noodzakelijk als leren fietsen.

Klemgezet

Op de laatste zwemavond konden de instructeurs er uiteindelijk niet aan ontkomen: Door de leden werden zij als dank voor alle lessen klemgezet op de kant waarna ontsnappen alleen via het water kon. 56 jaar Uithoornse Reddingsbrigade eindigde zo vrolijk met een hoop gespetter.

Het bestuur en de instructeurs willen alle ouders, verzorgers, leden, oud-leden hartelijk bedanken voor hun trouwe lidmaatschap en betrokkenheid.