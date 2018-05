FC De Windroos in halve finale Cruijff Court 6vs6

De Ronde Venen – Na de winst afgelopen september op het Cruijff Court 6vs6 toernooi aan de Hoofdweg, en dus winnaar in de Ronde Venen, mochten de spelers van De Windroos afgelopen woensdag aantreden in de kwartfinale in Diemen. Hier werd op het Adam Maher Cruijff Court gespeeld, waarbij voor de winnaar een plek in de halve finale te verdienen was. De eerst pot ging tegen De Zuidwester uit Volendam. Deze wedstrijd werd terecht, maar wel geflatteerd, met 0-5 verloren. Maar de boys herstelden zich daarna goed tegen De Noorder Breedte uit Diemen. Na prima goals van Robin en Jesper werd pas in de slotseconden een tegengoal geslikt. De eerste 3 punten waren binnen. In de laatste poulewedstrijd moesten ze tegen De Nieuwe Kring, ook uit Diemen. Dit was wel echt een heel goed team en die werd dan ook heel kansloos verloren met 1-6. Bij 0-2 scoorde Calvin nog wel een prima doelpunt na een hele mooie aanval. Maar deze ploeg was gewoon te sterk voor en werd daarmee de terechte winnaar van de dag. De Windroos werd derde. Maar omdat ze de hele dag met veel respect hebben gespeeld wonnen ze toch nog een prijs. En wat voor een! Want met de Respect Award hebben ze zoch alsnog weten te plaatsen voor de halve finale in Hoorn.