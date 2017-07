Familie Alderden wint familie-estafette

Aalsmeer – Onder prima weersomstandigheden heeft zaterdagmiddag 15 juli de jaarlijkse familie-estafette plaatsgevonden in het Oosterbad. Af en toe scheen de zon en de (water)-temperatuur was goed. Aan het sportieve evenement nemen jaarlijks diverse families deel. Dit jaar mochten nieuwe teams welkom geheten worden, maar ook een groot aantal trouwe deelnemers gingen de strijd aan.

De familie-estafette is gewonnen door de familie Alderden. Dit team kreeg een grote beker als aandenken en een puzzel met wel 1.000 stukjes. Op een keurige tweede plaats is de familie Van Weerdenburg geëindigd. Ook voor dit team een mooie beker ter herinnering.

Het schijnt volgende week weer prachtig zomers weer te worden. Hoge temperaturen en dan is het nemen van een duik een heerlijke verkoeling. Het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 is dagelijks in de middag geopend. Voor wie liever in helder water zwemt: Het buitenbad van zwembad De Waterlelie aan de Dreef is ook elke middag open.

Foto: www.kicksfotos.nl