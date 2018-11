Fairtrade is meer dan alleen een keurmerk

Aalsmeer – Fairtrade is een sociale onderneming gericht op het verbeteren van de levensstandaard van boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Fairtrade is het enige systeem waarin boeren 50% eigenaar zijn. Als multi-stakeholder initiatief heeft Fairtrade een belangrijke rol in het verduurzamen van handelsketens en is veel meer dan een keurmerk alleen.

Boerenorganisaties of plantages, die Fairtrade gecertificeerd zijn, moeten aan strenge eisen voldoen op sociaal en milieu gebied. Hierop wordt gecontroleerd. Uniek aan Fairtrade is dat er eisen worden gesteld aan de handelaren die onder Fairtrade voorwaarden inkopen. Zij moeten een Fairtrade minimum prijs betalen wanneer de wereldmarktprijs onder de minimum prijs ligt. Zo biedt Fairtrade een financieel ‘vangnet’.

Financieel vangnet

Momenteel is de wereldmarktprijs extreem laag. Daarom hebben koffieboeren juist nu veel aan het financiële vangnet van Fairtrade. De minimum prijs dekt de productiekosten, waardoor boeren er in elk geval niet op achteruit gaan. Dit geldt echter alleen voor het volume dat onder Fairtrade voorwaarden wordt afgezet. Voor koffieboeren is dit gemiddeld 34%. Voor het resterende volume zijn ook de Fairtrade boeren overgeleverd aan de grillen van de wereldmarkt.

Er is een roep aan de supermarkten om een minimum inkoopprijs af te spreken. Dat zou natuurlijk mooi zijn en dit is nu precies wat Fairtrade al biedt! Het bouwen aan sterke organisaties is één van de kernactiviteiten van Fairtrade. Door het werk van Fairtrade is er een infrastructuur ontstaan van sterke boerenorganisaties. Er is echter nog een lange weg te gaan.

Gebruik Fairtrade producten

De meeste koffie heeft nog steeds een bittere bijsmaak van de slechte omstandigheden waarin koffieboeren leven. Een situatie die de koffie industrie én consumenten kunnen veranderen. De uitdaging is dat alle koffiemerken fatsoenlijke inkoopprijzen gaan betalen. De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer roept daarom alle inwoners, supermarkten en andere winkeliers op om Fairtrade producten te kopen en te gebruiken! Meer informatie is te vinden op www.fairtradegemeenten.nl of per email op te vragen via de contactpersoon in Aalsmeer: jbkooij@kabelfoon.nl