Extra tafeltennissen bij ATC Bloemenlust

Aalsmeer – Normaal gesproken is de sporthal De Bloemhof op de woensdagavonden in de maanden juni, juli en deels augustus gesloten voor tafeltennissers. Maar dit zomerseizoen staan de tafeltennistafels beschikbaar om toch lekker te sporten in juli en augustus. Vanwege de corona-maatregelen was de sporthal vanaf half maart gesloten. Om de verloren speelweken vanaf half maart tot en met mei enigszins te compenseren heeft de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust extra speelavonden bij gehuurd. Via de eigen clubmedia waren de leden al op de hoogte gebracht en inmiddels speelt al weer enkele weken een vaste groep spelers hun favoriete spel.

Niet-leden ook welkom

Omdat tafeltennis bij uitstek een zeer geschikte sport is om op ruime afstand tegen je medespeler te spelen worden ook niet-leden/nieuwe belangstellenden van harte uitgenodigd om een proefballetje te slaan. De zes tafels staan op ruime afstand van elkaar. De beperking op dit moment is dat helaas nog geen dubbelspel gespeeld kan worden. En verder wordt gevraagd direct na het sporten de sporthal te verlaten.

‘Spelregels’

Wel wordt van iedere (nieuwe) bezoeker naam- en contactgegevens vastgelegd in de aanwezige presentielijst met de inmiddels bekende ‘gezondheidsvragen’ die met ‘nee’ beantwoord moeten worden. Hiermee volgt Bloemenlust de opgestelde Plan van Aanpak op en geeft invulling aan de ‘spelregels’ van sportbond NTTB, de verhuurder van de sporthal en het RIVM. Deze zijn op de website na te lezen: www.atc-bloemenlust.nl. De (vrije) tafeltennisavond is iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.

Foto: Sporthal Bloemhof biedt royaal ruimte aan de spelers met 6 tafels op grote afstand van elkaar. Foto: Bart Spaargaren