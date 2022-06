Extra rondje voor dansende verkeersregelaar

Aalsmeer – Al twee jaar rij ik vier keer per dag over de Zwarteweg of de Burgemeester Kastelijnweg (N 196) in Aalsmeer. En eerlijk is eerlijk, regelmatig is dat erg frustrerend vanwege de eindeloze verbouwingen waar nooit een eind aan lijkt te komen. De rotonde, de busbaan, werkzaamheden aan de 196, U kent het vast wel.

Maar nu, sinds twee weken is het erg leuk. Zo leuk zelfs dat ik af en toe gewoon een tweede (of zelf derde) rondje over de rotonde van de Zwarteweg rij. En ik ben heus niet de enige. Het viel me op dat er mensen zijn die naar hem zwaaien, duimpjes opsteken, fietsers die lachend leuke dingen roepen of zelfs even stil gaan staan, enz.

En nu wilt u natuurlijk weten waarom? Nou, dat zit zo.

Er staat daar een verkeersregelaar! En niet zo maar één. Niet zo’n saai chagrijnig figuur die zich eigenlijk dood verveelt. Nee, hier staat een man die je hele dag opvrolijkt. Wanneer je ook langskomt, in de bloedhete zon, van vroeg in de ochtend tot aan het einde van de middag, Deze man danst! En niet zomaar een beetje lullig staan wiebelen op dezelfde plaats, nee, hij gaat helemaal los. Fantastisch!

Nu zou je denken dat hij zo in zijn mooves opgaat en niets van het verkeer merkt, maar nee hoor. Hij is super alert en scherp. Zodra er ook maar iemand bijna de verkeerde afslag dreigt te nemen zwaait hij elegant naar de richting waar de auto naar toe moet. En met een vrolijke lach. Hoe mooi is dat!

Nou mensen. Ik zou zeggen ga eens langs en geniet van de wereldberoemde danser van Aalsmeer en laat je opvrolijken. Zo worden die megaklussen aan de wegen toch nog eens leuk.

Tekst en foto: Mevrouw T. Albert uit Amstelveen