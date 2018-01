Extra huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers DRV

De Ronde Venen – Vanaf januari 2018 kunnen Rondeveense mantelzorgers voor een klein uurtarief (extra) gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning. Mantelzorgers kunnen deze ondersteuning inschakelen voor het huishouden van de zorgvrager of voor het eigen huishouden. De ondersteuning tegen het lagere tarief is mogelijk omdat de gemeente de rest van de kosten voor haar rekening neemt. ,,Mantelzorgers vervullen een zeer waardevolle rol. Soms komen zij niet toe aan specifieke huishoudelijke taken. Door sommige huishoudelijke taken uit te besteden, kan de mantelzorger de zorgvrager flexibeler ondersteunen,” aldus wethouder Anco Goldhoorn.

Registreren als mantelzorger en de ondersteuning aanvragen

Een mantelzorger, die minimaal 8 uur per week voor een naaste zorgt, kan de huishoudelijke ondersteuning inkopen voor 5 euro per uur. De gemeente betaalt de resterende kosten. Per vier weken kan maximaal 5 uur ondersteuning ingekocht worden. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning, registreert de mantelzorger zich tijdens een gesprek eerst bij het Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Stichting Tympaan-De Baat). Een afspraak maken voor een gesprek kan via

T. 0297 230 280. Vervolgens, of als de mantelzorger al geregistreerd is bij het Steunpunt, kan de huishoudelijke ondersteuning aangevraagd worden bij zowel het Steunpunt Mantelzorg als bij het Servicepunt. Dit kan digitaal via www.servicepuntderondevenen.nl of www.tympaan-debaat.nl/mantelzorg Na aanvraag ontvangt de mantelzorger een brief. Met deze brief kan de mantelzorger naar een zorgaanbieder naar keuze om de huishoudelijke ondersteuning aan te vragen.

Samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke partijen

De gemeente en diverse maatschappelijke partijen ondertekenden op 21 september het convenant ´samen dementievriendelijk´. Hieruit is een nauw samenwerkingsverband ontstaan. De extra huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers is één van de vormen voor extra ondersteuning die hieruit voortkomen.