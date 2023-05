Expositie Magisch Realisme in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Op zaterdag 6 mei om 15.00 uur is in Het Oude Raadhuis de feestelijke opening van de expositie Magisch Realisme van kunstenaar Michel Sehstedt. Goede vriend en kunstkenner Pierre Tuning zal de opening verrichten. Sas, singer en songwriter, zorgt voor muzikale omlijsting. Iedereen is van harte welkom.

Het werk van de Aalsmeerse, in Frankrijk levende, kunstenaar Michel Sehstedt is nog het meest te beschrijven als magisch realisme. Gevarieerd in kleur, compositie en sfeer, met één overeenkomst: het absurde en het denken. Het absurde wordt soms grotesk weergegeven en soms in een enkel detail. In schilderijen en 3D beelden van bijvoorbeeld dinosauruskoppen. Gevoelig en met een open blik weet Michel in zijn kunst een verband te leggen tussen actuele gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden. Michel laat zich graag inspireren door het leven van alledag. Toch is zijn werk alles behalve alledaags. Het filosofische aspect speelt een grote rol in de direct herkenbare beelden. Deze zijn als het begin van een verhaal, waarbij de kijker wordt uitgenodigd op zoek te gaan naar de eigen uitleg of gedachte achter een schilderij.

Speciaal voor deze expositie is een groot aantal van de verkochte werken van Michel vanuit huiskamers door heel Nederland teruggekomen naar Aalsmeer. Maar er is ook veel nieuw werk te zien en te koop. De expositie Magisch Realisme van Michel Sehstedt is tot en met 11 juni iedere vrijdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur te zien in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9.