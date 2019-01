Expositie Irene Kramer en San der Bosman

Aalsmeer – Volgende week zaterdag 12 januari om 16.00 uur zijn kunstliefhebbers, vrienden en kennissen van harte welkom om in De Oude Veiling de officiële opening bij te wonen van de tentoonstelling die is samengesteld door de kunstenaars Irene Kramer en Sander Bosman.

Hoewel beide Kudelstaarters voldoende werk hebben voor een solotentoonstelling, hebben zij er toch voor gekozen om samen te exposeren en dat levert een mooie verscheidenheid op waar meerdere kunststromingen samen komen.

De ESA – beheerder van De Oude Veiling – was zelfs bereid om extra rails aan te brengen. Irene Kramer exposeert meestal van huis uit. Haar schilderijen werden door Arjan Dévos ontdekt op Instagram en dat resulteerde in deze komende tentoonstelling die tot half april op de bovenverdieping te zien is.

Sander Bosman exposeerde eerder in de Kunstkas van Trudy en Tobias Rothe. Bovendien is zijn graffiti op meerdere muren in de gemeente te bewonderen, de Kunstkast die hij beschilderde wordt gezien als één van de favorieten. Zijn geschilderde ijsvogel (zie foto) bewijst dat het niet alleen graffiti is waar Sander zijn bekendheid heeft verkregen. Ook bij de jeugd is hij een populair figuur; zijn workshops – georganiseerd door het Cultuurpunt – vinden veel aftrek bij jongeren.

Beide kunstenaars zijn tijdens de opening aanwezig en zullen aan de hand van een interview zelf hun werk toelichten. Tijdens de openingstijden van De Oude Veiling in de Marktstraat is de tentoonstelling vrij te bezichtigen. Ook in de avonduren! Mensen die slecht ter been zijn, kunnen via de lift.



Janna van Zon