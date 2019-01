Expositie Fotogroep in gemeentehuis

Aalsmeer – Vrijdag 11 januari was het ouderwets gezellig in de burgerzaal van het gemeentehuis. Bode Fred had gezorgd voor koffie, thee met een koekje erbij en twintig blije leden – met aanhang – van Fotogroep Aalsmeer hadden een mooi zicht op de blauwe borden waarop hun foto’s zijn tentoongesteld. Ook de belangstelling van de pers gaf hen een goed gevoel. Maar de kers op de taart was toch wel de aanwezigheid van wethouder Wilma Alink. Zij nam ruim de tijd om met alle deelnemende fotografen te praten. In haar openingswoord gaf de wethouder te kennen hoe belangrijk zij het vindt dat er kunst wordt getoond in het gemeentehuis.

“De Burgerzaal is zeer geschikt voor dit soort maatschappelijke tentoonstellingen. Ik dank jullie wel voor de inspanning en bijdrage.” Het waren welgemeende lovende woorden. “Verleden jaar was ik in Oost-Duitsland en wat ik daar zo prachtig vond was het lijnenspel van de gebouwen. Maar dat lijnenspel is ook in Aalsmeer te vinden, alleen moet je het wel zien. Fotograferen is goed leren kijken en kijken dát kunnen jullie!”

De foto’s werden stuk voor stuk aandachtig geanalyseerd, er werden serieuze vragen gesteld en de makers lichtten hun werk uitgebreid toe. Niet alleen kijken is bij fotografie belangrijk, maar ook heel veel geduld hebben, zo bleek wel uit de antwoorden. Net die ene fietser goed in beeld krijgen, of wachten op de juiste schaduw. Het is ook altijd weer zoeken naar de meest ideale positie. De zorgvuldigheid waarmee de foto’s op eenzelfde tentoonstellingsformaat zijn afgedrukt, deze te omlijsten met een – door één van de leden zelfgemaakte – passe-partouts en te voorzien van een eenvoudige lijst doen de afbeeldingen nog sterker tot hun recht komen.

Aalsmeer met ander ogen

Het thema: Aalsmeer met andere ogen, werd gezien als een uitdaging en zorgde voor een aantal mooie verrassingen. Van de 120 aangeleverde digitale foto’s werden er 32 geselecteerd en door voorzitter Adrie Kraan vakkundig afgedrukt. Dit jaar bestaat fotogroep Aalsmeer zestig jaar. De voorzitter benadrukte dat een podium krijgen voor alle leden een toegevoegde waarde heeft. Met de getoonde kwaliteit moet dat podium niet zo ingewikkeld zijn. Deze expositie is een fraaie voorbode voor de toekomst. De fototentoonstelling is tot eind maart tijdens openingsuren van het gemeentehuis te bekijken.

Janna van Zon

Foto: Ria Scheewe