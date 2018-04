Expositie ‘Bakerpraat’ in Historische Tuin

Aalsmeer – Zaterdag 28 april kan vanaf 10.30 uur genoten worden van de nieuwe zomertentoonstelling van de Stichting Oud Aalsmeer, genaamd ‘Bakerpraat’. De expositie bevindt zich in de tentoonstellingskas van de Historische Tuin Aalsmeer.

‘Bakerpraat’ vertelt het verhaal van de kleding die in Aalsmeer werd gedragen in de periode 1800 tot 1900. De Stichting Oud Aalsmeer toont met trots enkele, in uitstekende conditie bewaard gebleven, kledingstukken. In de bijzondere collectie staat met name babykleding centraal. Typisch voor die tijd droegen kinderen hetzelfde als de ouders, in miniatuuruitvoering weliswaar. Topstuk van de verzameling is de vuurmand uit de 19e eeuw. Een vuurmand is van ijzer of wilgenteen met een testje met kolen die de kraamvrouw warm hield. Deze praktische hulp in huis heeft maar liefst twee eeuwen stand gehouden.

De tentoonstelling ‘Bakerpraat’ is te zien tot en met oktober in de Historische Tuin Aalsmeer, ingang Praamplein. Bezoekers zijn iedere dinsdag tot en met zondag welkom van 10.00 tot 16.30 uur.