Uithoorn – Zaterdag vroeg in de avond werd de brandweer van Uithoorn opgeroepen voor een controle na blikseminslag bij een woning aan de Glanskopmees. Ter plaatse bleek er een explosie in de woning te zijn geweest waarbij enkele ruiten zijn gesneuveld en een behoorlijke schade is ontstaan. Het afgezette gebied rond de woning werd vergroot voor nader politie onderzoek. (foto Jan Uithol)