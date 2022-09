Vogelenzang – Zondag 2 oktober neemt een gids van Landschap Noord-Holland je mee door een apart gedeelte van Buitenplaats Leyduin bij Vogelenzang: Woestduin en Vinkenduin. Het is prachtig wandelen op de vele buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland. Zeker als je meeloopt met een gids van Landschap Noord-Holland.

Tijdens deze excursie over Woestduin en Vinkenduin, onderdelen van Buitenplaats Leyduin, hoor je ook van alles over de achtergronden van bossen en dreven. De buitenplaatsen kennen een lange en rijke geschiedenis. In vroeger tijd verbleven hier roemruchte families gedurende de zomer om zo de stinkende stad te ontvluchten. Ze wilden zich vermaken en deden hun best indruk te maken en lieten hun geld rollen. Daardoor kan nog steeds genoten worden van de lanen, waterpartijen, heuvels, bijzondere bomen en chique gebouwen en natuurlijk ook van de dieren en planten die hier leven.

Het is niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten. Aanmelden is verplicht en kan via www.gaatumee.nl. Verzamelen op de parkeerplaats van Buitenplaats Leyduin, op de grens van Vogelenzang en Heemstede, aan de Woestuinweg 4. De wandeling begint 2 oktober om 11.00 uur en duurt tot circa 12.30 uur.

Woestduin. Foto: Ilse Miedema