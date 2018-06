Excursie langs groen in Zijdelwaard

Uithoorn – Na het succes van de excursie door het groen van Thamerdal, neemt Walter Busse van de Groengroep Uithoorn belangstellenden dinsdag 12 juni mee door het groen van de wijk Zijdelwaard. Zijdelwaard heeft een afwisselend bomenbestand, waarvan er vele al een behoorlijke leeftijd hebben bereikt. Bij elk van deze bomen is er wel een verhaal te vertellen.

Verder groeien er tussen de tegels en in de plantsoenen planten die hier helemaal niet geplant zijn. Zij komen overwaaien uit tuinen of misschien zelfs wel uit het Middellandse zee gebied of nog veel verder weg.

Laat u op deze wandeling van ongeveer anderhalf uur verrassen door de rijkdom aan plantensoorten in uw eigen leefomgeving en misschien komt u wel op plekken waar u nog nooit bent geweest.

Verzamelen bij sporthal De Scheg aan de Arthur van Schendellaan. Vertrek om 19.00 uur. Gids is Walter Busse en de wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden is niet nodig.

Wandeling door Meerwijk

Op 10 juli is de laatste Groengroep excursie van dit jaar, een wandeling door de Meerwijk. Deze excursie vertrekt ook om 19.00 uur, maar dan vanaf het Fort aan de Drecht