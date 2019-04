Escape room bouwen tijdens Combifun

Aalsmeer – Op vrijdag 3 mei is het weer tijd voor Combifun, georganiseerd door de Binding, Cultuurpunt en Team Sportservice. Bij deze Combifun activiteit bouwen de deelnemers in verschillende ruimtes hun eigen escape room.

Onder begeleiding van experts wordt eerst een spannend verhaal verzonnen, daarna worden hierbij puzzels bedacht en gemaakt. Na de pauze gaat elke groep naar een andere ruimte proberen te het mysterie op te lossen door samen te werken, puzzels op te lossen, sloten open te krijgen enzovoort.

Een leuke vakantieactiviteit voor echte speurneuzen! Vanaf 09.30 zijn de deelnemers welkom bij de Binding (Zijdstraat 53), om 09.45 begint de Combifun. De activiteit is rond 12.30 afgelopen en er is plek voor maximaal 36 kinderen. Inschrijven via www.debinding.nl en kan tot maandag 29 april. De activiteit kost bij voorinschrijving 4 euro en indien nog plek, 5 euro per kind aan de deur.

De combinatiefunctionarissen vinden het belangrijk dat de Combifun voor iedereen toegankelijk is. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. Is het voor u of uw gezinsleden moeilijk om de kosten op te brengen en wilt u wel kinderen inschrijven? Neem dan contact op met Lizanne Eveleens via lizanne@debinding.nl. Uw aanvraag zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.