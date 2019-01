Ernstig ongeval op N201 bij Uithoorn

Regio – Vrijdagavond omstreeks half zeven is op de N201, vlak voor de afrit van Uithoorn een automobilist gewond geraakt. Op de N201 in de richting van Vinkeveen zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.

De ambulance bracht één automobilist naar het ziekenhuis voor behandeling.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De verkeersongevallendienst van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Door het ongeval kan het verkeer er achter, komend vanuit Aalsmeer, geen kant op. Een uren lange file was het gevolg.

Foto’ VTF / Vivian Tusveld

