Ernstig ongeval op N201 bij Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdag 26 juli rond kwart voor vijf in de ochtend heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de N201 nabij de bloemenveiling in Aalsmeer waarbij de bestuurder van de auto ernstig gewond is geraakt.

Door nog onbekende oorzaak is de automobilist de macht over het stuur verloren en is in de berm beland. De bestuurder schoot over een heuvel en ramde het talud. Door de klap is hij uit de auto geslingerd. Bij aankomst van de hulpdiensten werd reeds eerste hulp verleend door omstanders. De 24-jarige automobilist uit Aalsmeer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. De N201 is richting Uithoorn enkele uren afgesloten geweest.

Foto: Marco Carels