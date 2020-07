Ergernis over problemen met Aalsmeerderbrug

Aalsmeer –Door de zomerse warmte zijn er donderdag 30 juli aan het einde van de middag problemen geweest met de Aalsmeerderbrug. Door de warmte en te weinig koeling was het brugdek uitgezet waardoor deze niet meer open kon. Het is inmiddels een bekend probleem, bij warme dagen wordt meestal direct water op het brugdek gespoten om dit te voorkomen. Dit keer was dus niet alert gereageerd.

Vele boten en schepen hebben enkele uren liggen wachten in de Ringvaart tot de brug eindelijk open ging. Na de melding is direct aangevangen met het koelen van de brug met water.

In beide richtingen was voor autoverkeer een rijstrook open. Dit zorgde voor flinke files én ergernis. “Wat is dat toch met de Aalsmeerderbrug. Eén dag warm en al weer problemen? Waar was de hele renovatie dan twee jaar geleden voor. Ik vind het echt een raadsel”, aldus een inwoner in een twitter-bericht aan de gemeente.

Het antwoord van de gemeente volgde snel: “De Aalsmeerderbrug hoort bij de provincie Noord-Holland.” En voor meer informatie was het telefoonnummer van de provincie bijgevoegd.

De inwoner bedankte voor het antwoord, maar had toch nog vraagtekens: “Ik vroeg mij meer af hoe het mogelijk is? Sneu voor iedereen. Zowel voor de mensen die hard aan de renovatie hebben gewerkt als voor de weggebruikers.” Een andere twitteraar was het hier mee eens en had nog een aanvulling: “En voor de mensen die er onderdoor varen. Heb al een paar keer een scheut vies lauw water in mijn nek gekregen.”

Hopelijk wordt bij herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg ook nog eens goed gekeken naar de werking van de brug, want dit kan en mag toch eigenlijk niet gebeuren.

Foto’s: VTF – Laurens Niezen