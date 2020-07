Ereronde groep 8 De Brug op laatste schooldag

Aalsmeer – De laatste schooldag op de basisschool is voor iedereen bijzonder. Zo ook voor de 29 kanjers van De Brug die woensdag 1 juli voor het laatst de school verlieten.

De afgelopen weken hebben de kinderen feest mogen vieren. Eerst hebben ze de musical opgevoerd om te laten filmen. Daarna gingen ze in een week tijd poldersporten, zwemmen, freerunnen, chillen, kanoën en waterfietsen, naar Funmania en natuurlijk feesten op hun afscheidsavond inclusief heerlijk buffet. Het was een prachtige, zonnige week en de band tussen de kinderen werd alleen maar hechter.



Afgelopen woensdag was het toch echt hun laatste dag op De Brug en werden ze opgehaald door hun ouders. Alle ouders hadden voor hun zoon of dochter een persoonlijk spandoek gemaakt. De kinderen liepen en renden er glunderend tussendoor voor hun laatste ereronde over het schoolplein. Onder luid gejuich hebben deze toppers afscheid genomen van hun basisschooltijd.