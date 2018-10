Er op uit: Bruisend weekend in Aalsmeer!

Aalsmeer – In Aalsmeer en Kudelstaart is ieder weekend wel iets te doen en te beleven. Aankomend weekend is zelfs bruisend met tal van verschillende activiteiten.Thuis zitten is deze zaterdag 13 en zondag 14 oktober geen optie. Ga genieten van het mooie weer en ga naar de bazaar, ga dansen, ga kunst of bands kijken, beklim de watertoren of ga aanmoedigen bij de handbal of de voetbal. Het kan allemaal in Aalsmeer en voor het gemak voor u/jou op een rijtje gezet. Fijn weekend!

Zaterdag 13 oktober:

* Schoolvolleybaltoernooi in de Proosdijhal, Kudelstaart.

* Voorstelling Pim & Pom in kader Kinderboekenweek voor kinderen vanaf 3+ in bibliotheek, Marktstraat van 10.15 tot 10.50 uur.

* Solex snertrit met rondvaart. Inschrijven 9.30 tot 10.30 uur. bij Joop en Ria van Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.

* Najaars- en winterbeurs in het Dorpshuis van Kudelstaart van 10.30 tot 12.30 uur.

* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 13.00 tot 17.00 uur.

* Aalsmeer voor Elkaar: werving vrijwilligers in De Oude Veiling, Marktstraat, 14.00 tot 16.00 uur.

* Voetbal eerste klasse A: FC Aalsmeer tegen HSV De Zuidvogel om 14.30 uur aan de Beethovenlaan.

* ZABO zaalvoetbalcompetitie in Proosdijhal Kudelstaart vanaf 18.35 uur.

* Europees handbal: Green Park Aalsmeer Heren 1 tegen Vojvodina uit Servië. Om 19.15 uur in De Bloemhof, Hornweg.

* Dance Classics Show met Kees en Marcel in The Beach, Oosteinderweg vanaf 20 uur.

* Dansavond in het Dorpshuis van Kudelstaart met dj’s Howard en Erik van 20.00 tot 01.00 uur.

* Stijldansen oude stijl in De Oude Veiling, Marktstraat van 20.30 tot 23.00 uur.

* Band Gigs live in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30 uur.

* KCA-jazz met optreden Tettero Kwartet in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30 uur.

Zondag 14 oktober:

* Vogelbeurs De Rijsenvogel in SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout van 9.30 tot 13.00 uur.

* KWF Korenfestival in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Van 10.30 tot 17.00 uur.

* Watertoren aan Westeinder open van 13.00 tot 17.00 uur. Ook op 28 oktober.

* Nieuwe expositie in Flower Art Museum in Pompkelder tegenover de Watertoren. Open van 13.00 tot 17.00 uur.

* Voetbal: FC Aalsmeer tegen Warmunda om 14.00 uur aan de Beethovenlaan.

* Voetbal: RKDES Kudelstaart tegen Graaf Willem om 14.00 uur aan Wim Kandreef.

* Herfstconcert Song of Joy in Dorpskerk Leimuiden vanaf 15.00 uur.

* Living Room Heroes live in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16.00 uur.