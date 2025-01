Energiefixers helpen huurders met energiebesparen

Aalsmeer – De energieprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen en dat is te merken aan de energierekening. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn energiefixers actief. Zij komen thuis bij huurders om kosteloos energiebesparende producten te installeren en geven tips om gas en stroom te besparen.

Met kleine aanpassingen in huis of door dingen iets anders aan te pakken, kunnen huurders veel besparen. Huurders kunnen bijvoorbeeld zelf de thermostaat een graad lager zetten of de stekker uit het stopcontact trekken na gebruik. Dat is goed voor de portemonnee, het wooncomfort en het milieu. De energiefixers van het Regionaal Energieloket komen bij huurders langs voor aanpassingen in huis. Zij richten zich op huurwoningen met een slecht(er) energielabel. Energiefixers is een project van de gemeente Aalsmeer in samenwerking met het Regionaal Energieloket.

Wat doen energiefixers?

De energiefixers, herkenbaar aan hun blauwe kleding, voeren praktische klussen uit. Zij plaatsen bijvoorbeeld tochtstrips bij ramen en deuren, plaatsen radiatorfolie achter de verwarming en installeren waterbesparende douchekoppen. Daarnaast geven ze advies om gas en stroom te besparen, zoals het instellen van de cv-ketel op 60 graden. Het huisbezoek en de producten zijn helemaal gratis.

Afspraak maken

Huurders kunnen eenvoudig een afspraak maken via de website van het Regionaal Energieloket www.regionaalenergieloket.nl/energiefixer of telefonisch via 088 – 525 4110. Op dit nummer kunnen huurders ook terecht voor vragen, of via project@regionaalenergieloket.nl. Het aantal afspraken is beperkt, dus wacht niet te lang met het maken van een afspraak.

Coaches voor huiseigenaren

Ook huiseigenaren kunnen gratis advies inwinnen via het Regionaal Energieloket. Ze helpen huiseigenaren inzicht te krijgen in hoe ze hun energieverbruik kunnen verminderen en hun woning duurzamer kunnen maken.

Energiecoaches zijn vrijwilligers uit de gemeente die inwoners met een koopwoning gratis persoonlijk advies geven over energiebesparende maatregelen. Ze komen thuis of plannen een online afspraak in om samen te kijken naar de mogelijkheden die passen bij de woning. Meer informatie staat op de website van het Regionaal Energieloket.

Foto: Het team energiefixers in Aalsmeer (foto: gemeente)