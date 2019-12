EK Passion Star Award aan Kraan Mode uitgereikt

Aalsmeer – Vrijdag 6 december is aan Peter en Sabrina Kraan van Kraan Mode de EK Passion Star Award uitgereikt in hun winkel aan de Aalsmeerderweg. Deze internationale retailprijs was aan Kraan Mode toegekend in september en vrijdag was de officiële overhandiging ervan.

Vertegenwoordigers van EK Servicegroep Euretco, een grote delegatie uit Duitsland en wethouder Robert van Rijn van de gemeente Aalsmeer waren hierbij aanwezig.

Peter en Sabrina Kraan toonden zich heel verheugd. “Deze prijs zien wij als een bekroning voor wat we doen, maar nog veel meer is het een extra motivatie om de koers die we hebben ingezet te blijven volgen: Altijd vernieuwen en steeds verrassen. Want het blijft onze ambitie om de leukste en mooiste winkel van de regio te zijn”, aldus het echtpaar.