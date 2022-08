Eindelijk weer groot Dag van je Leven feest!

Aalsmeer – Net als alle andere feesten gaat dit jaar ook het feest van Stichting Dag van je Leven weer door tijdens de Feestweek. Na twee jaar geen groot feest te hebben kunnen organiseren in de feesttent, mogen ze eindelijk weer op donderdag 8 september tussen elf en twee uur gaan feesten met elkaar. Ze kunnen niet wachten tot het zover is. Ook hun gasten met een verstandelijke beperking uit de hele regio staan weer te trappelen om de tent op het Praamplein binnen te gaan om te genieten van optredens en gezelligheid.

DJ en clowns

Naast optredens van zanger René Eshuijs en Zingende DJ Dennis en de vrolijkheid van clowns Fieps en Catootje, mogen de gasten zelf ook hun momentje op het podium pakken. Dat is ieder jaar altijd een gezellige boel. Alle gasten worden extra verwend met een lekkere lunch en voor vervoer wordt gezorgd, onder andere in samenwerking met Stichting Veteraan Autobussen.

Donateurs en sponsors

Om dit allemaal te kunnen bekostigen zijn er donaties nodig, want Stichting Dag van je Leven kan alleen dingen organiseren met hulp van donateurs en sponsors. Wilt u een kleine bijdrage doen voor een genietmomentje voor deze speciale doelgroep en niet te vergeten hun begeleiders of familie die uiteraard ook welkom zijn? Dan kunt u doneren op het bankrekeningnummer van Stichting Dag van je Leven NL56 RABO 0314168273. Als u meer informatie wilt of een factuur, dan kunt u een mail sturen naar info@dagvanjeleven.org. Bellen kan natuurlijk ook op nummer 06-20030134. Extra leuk is het dat u als donateur of sponsor met eigen ogen kunt zien wat er met uw geld wordt gedaan, want uiteraard bent ook u van harte uitgenodigd om naar de feesttent te komen.