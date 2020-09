Eigen boot Stichting De Bovenlanden in gebruik

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 4 september is de nieuwe boot van Stichting De Bovenlanden te water gelaten bij jachthaven De Oude Werf. Vanwege corona-beperkingen was bij dit officiële moment slechts een beperkt gezelschap aanwezig, maar natuurlijk is wel feestelijk geproost met champagne. Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van Stichting De Bovenlanden vorig jaar werd het idee geboren om te proberen een eigen boot te laten bouwen. De Stichting heeft in alle jaargetijden een boot nodig om bezoekers rond te varen, om met kwekers naar een akker te gaan en onder andere om in uitvoering zijnde projecten te bekijken. Daarvoor werden privéboten gebruikt of werd een boot gehuurd.

Aalsmeers ontwerp

De eerste gedachten over de te bouwen boot kristalliseerden zich razendsnel uit: De boot moet naar een oud-Aalsmeers bootontwerp gemaakt worden, van aluminium zijn omdat de boot het hele jaar buiten ligt, met een elektrische motor en zonder poespas. Huib de Vries, één van de leden van het comité van aanbeveling, had uit de archieven van Koninklijke De Vries Scheepsbouw tekeningen van de authentieke Aalsmeerse grundel opgeduikeld. De grundel werd onmiddellijk door het bestuur van de Bovenlanden omarmd als uitgangspunt voor de bouw van de boot: een sierlijk, ruim vaartuig met een scherpe voorkant en een platte achterkant (spiegel). Gedacht werd aan een lengte van 6,5 tot 7 meter met plaats voor acht personen. Esther Gouwerok, een ander comitélid, nam de tekeningen mee en gebruikte deze om een digitale uitwerking te maken van de modelboot die De Bovenlanden voor ogen stond. In oktober 2019 presenteerde zij de eerste 3D beelden van de boot.

Erfenis

De financiën bijeen krijgen was nog het grootste probleem. Via donaties had de Stichting in februari 2020 het mooie bedrag van 10.000 euro op haar rekening staan, echter nog niet genoeg om de totaal geschatte bouwkosten van 35.000 euro te dekken. Middels een gift uit een erfenis, met een omweg uiteindelijk aangekomen bij de Aalsmeerse stichting (in plaats van De Bovenlanden Mijdrecht), kon het project alsnog in volle vaart vooruit.

De grundel is gebouwd door Daniël Alderden, die in zijn vrije tijd al enkele aluminium pramen heeft gebouwd. Half juli was het casco gereed en werd vervolgens versleept naar Mark Koopmans voor het ontwerpen en inbouwen van een passende en duurzame elektrische aandrijving voor de grundel. De Bovenlanden heeft in deze een primeur: De grundel is de eerste ooit gebouwd met een elektromotor aan boord.

Duimen omhoog

Zaterdag 8 augustus vond de eerste proefvaart plaats en de duimen konden omhoog. Twee dagen later maakte de grundel z’n eerste echte vaart, van de Uiterweg naar Verhoef aan de Aalsmeerderdijk. Hier werd de buitenkant van de boot eerst met een primer behandeld en daarna geschilderd in een authentiek patroon van kleuren van de Aalsmeerse vlag. De boot heeft inmiddels een plaatsje gekregen bij Jachthaven Dragt, dicht bij het kantoor van de Bovenlanden. De verwachting is dat de grundel frequent gebruikt gaat worden. Er wachten namelijk nogal wat uit te voeren projecten op de Westeinderplassen en bij de Ringvaart voor de stichting de komende jaren.