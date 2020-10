Eerste zwemwedstrijd voor junioren Oceanus

Aalsmeer – Vorige week verschenen de minioren van zwemvereniging Oceanus Aalsmeer aan de start in Hoofddorp en deze week was het de beurt aan de junioren, jeugd en senioren van Oceanus in Almere. Ook weer alles op 1,5 meter afstand van de jury, begeleiders, trainers en coaches. Maar dat lukte prima met dank aan de enorme inzet van gastvereniging de Aalscholver.

Het betrof deel 1 van de competitie tussen de diverse zwemverenigingen. Na ruim 6 maanden geen wedstrijden te hebben gezwommen was het voor menigeen toch wel weer wennen zo op het startblok.

Maar ook in de coronaperiode zijn er nieuwe talenten opgebloeid. Zo wist Daniel Wegman zijn tijd op de 100 meter vlinderslag enorm te verbeteren met maar liefst 130 procent! En de wisselslag met maar liefst 127 procent. Dat belooft wat voor de komende wedstrijden.