Eerste Ladies Rally: Heel gezellig!

Aalsmeer – De eerste Ladies Rally vond zondag 7 mei plaats in Aalsmeer. De animo voor dit nieuwe evenement was bij aanvang groot. De inschrijvingen stroomden direct snel binnen en reeds snel moest ‘nee’ verkocht worden. Deelname van bijna 100 teams, een prima aantal voor een eerste keer.

Om half tien in de ochtend was de start bij The Beach en het was druk en gezellig. De dames hadden duidelijk zin in ‘hun’ uitje met de auto. De wagens waren veelal prachtig opgevrolijkt met strikken en ballonnen. Het weer was de organisatie goed gezind. Droog en al gauw liet de zon zich zien. De rit is prima verlopen en gaf vrolijke en lachende gezichten bij de finish. Deze was bij de Arendshoeve aan de Aalsmeerderdijk en hier kregen alle teams een vorstelijke ontvangst.

De rallydag werd besloten met een barbecue en de uitreiking van een cheque. Er is geld bijeen verzameld voor Ons Tweede Thuis. Liefst 11.495 euro mocht overhandigd worden aan deze stichting. Geweldig! De Ladies Rally moet wel een blijvertje worden in de lijst van evenementen in Aalsmeer. Zoveel plezier, een grote deelname, veel publiek en ook nog een mooie opbrengst. Top!

Foto: www.kicksfotos.nl