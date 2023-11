Eerste Flower Art Pubquiz in Flower Art Museum

Aalsmeer – Welke bloem is dit? Wie zingt dit lied over rozen? Hoeveel straatnamen kent Aalsmeer met bloemennamen? Hoeveel zonnebloemen schilderde Vincent van Gogh? Zomaar wat voorbeelden van vragen die voorbij kunnen komen tijdens de jaarlijkse Flower Art Pubquiz. In het Flower Art Museum wordt woensdagavond 20 december een gezellige pubquiz gehouden. Teams van 3 tot 5 personen kunnen zich nu inschrijven.

De eerste Flower Art Pubquiz vond vorig jaar zomer plaats en was een groot succes. Ditmaal is gekozen voor het einde van het jaar. In een gezellige kerstsfeer krijgen de deelnemers weer verschillende rondes met vragen voorgeschoteld, zowel in beeld als geluid. Met uiteraard ook een leuke kerstronde. De organisatie en presentatie is net als vorig jaar in handen van Ron Leegwater en Constantijn Hoffscholte.

Het spreekt voor zich dat het in deze quiz veel over bloemen gaat, maar je hoeft geen groene vingers te hebben om mee te kunnen doen. Er zijn verschillende rondes waarbij lokale kennis, bloemenkennis, muziekkennis en algemene kennis goed van pas komen.

Meedoen aan de pubquiz kan in teams van minimaal 3 en maximaal 5 personen. De kosten zijn 10,50 euro per persoon inclusief een kop koffie/thee en de museumentree. Wacht niet te lang met tickets bestellen, want vol is vol. De quiz start om 20.00 uur en het programma duurt tot ongeveer 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen, maar het gaat deze avond bovenal om de gezelligheid. Inschrijven kan via: https://flowerartmuseum.kooptickets.nu/product/pubquiz/

Vergeet niet bij het inschrijven je teamnaam te vermelden!

Foto: Organisator en presentator Ron Leegwater.