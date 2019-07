Een dagje op stap met de Zonnebloem

Kudelstaart – Vrijdag 12 juli is de Zonnebloem afdeling Kudelstaart naar het werelddansfestival in Schagen geweest. Speciaal voor vele Zonnebloem gasten was deze middag georganiseerd. Om 12.00 uur vertrok de bus vanaf het kerkplein in Kudelstaart richting Schagen. Ondanks dat de meeste gasten al iets hadden gegeten of meegenomen, hadden de vrijwilligers voor iedereen een krentenbol meegenomen, want ja de meeste zijn toch gewend om op dat tijdstip iets te eten.

De bus arriveerde mooi op tijd bij de sporthal in Schagen, waardoor er nog tijd was voor een kopje koffie of thee. Om 14.00 uur begon het dansfestival. Uit zes verschillende landen traden dansgroepen op, ook uit Nederland. Ieder land trad met hun volksdans in originele klederdracht op. Alle Zonnebloem gasten en hun vrijwilligers hebben bijzonder genoten van het optreden.

Na afloop van het dansfestival heeft de bus een tussenstop gemaakt bij een pannenkoekenrestaurant in Heerhugowaard. Terwijl iedereen van zijn of haar drankje zat te genieten en aan iedere tafel gezellige gesprekjes plaatsvonden, werden overheerlijke pannenkoeken geserveerd en als toetje een dame blance. Na het eten was het tijd om weer de bus in te stappen en richting huis te gaan. De gasten vonden het weer een geslaagd uitje en hebben genoten van zowel het dansfestival als het gezellige eten met elkaar.

Voor meer informatie over vrijwilliger of gast worden bij de Zonnebloem kan contact opgenomen worden met Els Schaefers via 0297-342414.