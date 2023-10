Eén dag directeur: Greenport zoekt topstudenten

Aalsmeer – In de week van 13 tot en met 17 november krijgen 25 topstudenten de kans om een directeur in de Food & Flower industrie te adviseren. Zij gaan één dag meelopen en ondertussen werken zij aan een uitdagende adviesopdracht. Vijf bedrijven uit Greenport Aalsmeer doen mee en de directeuren geven daarmee een inkijkje in hun dagelijkse werkzaamheden en de sierteeltketen. Een kans voor jong talent en directeuren om geïnspireerd te raken.

Dynamiek bedrijf en sector

Directeur voor 1 Dag wordt georganiseerd door HortiHeroes, SeedValley, Fruit Tech Campus en de Greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek en is gericht op bedrijven in de Food & Flower industrie. “Via Directeur voor één dag maken studenten kennis met de Nederlandse tuinbouw. Ze krijgen de kans om erachter te komen wat het dagelijkse werk van een directeur is en ervaren daarmee zelf de dynamiek van het bedrijf en de sector. De bedrijven in onze regio zitten te springen om goede mensen en met dit project kunnen we talent aantrekken en aan ons binden”, vertelt Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer.

Enthousiast

Bedrijven zijn enthousiast over het evenement en stellen graag hun tijd beschikbaar om jong talent te enthousiasmeren. Bijzonder is dat bedrijven uit verschillende Greenport gebieden in Nederland meedoen. Deelnemende directeuren uit deze greenport zijn Floramedia, Nieuwkoop Europe, Bloemenbureau Holland, Hilverda Florist, Royal Van Zanten en Dutch Flower Group.

Aanmelden

Derde of vierdejaars hbo/wo studenten kunnen zich via www.hortiheroes.com/aanmelden. Wees er snel bij, want er zijn slechts 25 plekken beschikbaar voor deze bijzondere mogelijkheid om achter de schermen te kijken en een andere wereld binnen te stappen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 oktober.

Inspireren

Stichting HortiHeroes zet zich samen met haar partners in voor het aantrekken en ontwikkelen van talent in de Food & Flower industrie. Daarnaast zet ze zich in voor het opdoen van nieuwe ideeën en oplossingen van binnen en buiten de sector om (jong) talent te inspireren.