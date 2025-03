E-biken is gezond voor lichaam en geest

De Ronde Venen – De E-bike is in opkomst. Veel mensen hebben inmiddels ontdekt, dat fietsen op een E-bike voor iedereen is. Jong, oud, vitaal of niet zo vitaal. E-biken is een uitstekende activiteit die eenvoudig kan worden aangepast aan de verwachtingen, het prestatieniveau en de ervaring van de fietser. Toer Trim Club De Merel heeft zo’n E-bike groep voor mensen van 18 jaar en ouder. Je kunt daar op donderdag en zondagmorgen E-biken en de prachtige omgeving van het Groene Hart beter leren kennen.

E-biken kan veeleisender zijn dan fietsen zonder trapondersteuning. Je kunt het zo zwaar maken als je maar wilt. Wanneer je in de ‘eco-modus’ fietst creëer je een intensievere training op een E-bike, omdat ze veel zwaarder zijn dan de fietsen zonder trapondersteuning. Je verbrandt ook nog zo’n 250 calorieën per uur met E-biken als je circa 85 kg weegt en fietst op vlak of heuvelachtig terrein.

Het leuke van fietsen bij een fietsclub is echt de gezelligheid, met elkaar fietsen en kletsen. Je geniet van het uitzicht op mooie huizen, tuinen, ooievaars en de geur van bossen en de kleur van de bomen en heide. Je legt contact met anderen, je denkvermogen wordt geactiveerd door de route te plannen en te volgen, en je reactievermogen wordt onderhouden doordat je rekening moet houden met wat er op de weg gebeurt.

Bij veel E-bike clubs rijden de leden met een reflecterend hesje dat onder alle weersomstandigheden goed zichtbaar is en de herkenning als groep in het verkeer versterkt. Andere weggebruikers zijn daardoor alerter bij oversteekplaatsen. Fietsen met opgevoerde E-bikes is niet toegestaan. Behalve dat dit wettelijk is verboden, heeft het ook consequenties als er een ongeluk gebeurt. Op een opgevoerde E-bike ben je niet verzekerd en kun je zelf voor (aanzienlijke) schadevergoeding aansprakelijk worden gesteld.

Halverwege een route wordt meestal een horecagelegenheid bezocht en kun je iets nuttigen en weer opwarmen bij koude weersomstandigheden. De routes hebben een lengte van 30 tot 50 kilometer en er wordt rekening gehouden met minder sterke deelnemers. Een keer meefietsen? Dan ben je altijd welkom. Zorg voor volle accu’s en een technisch goed onderhouden fiets. Meer informatie op www.ttcdemerel.nl of bel/WhatsApp naar 06-54963434.

E-biken bij Toer Trim Club De Merel. Foto: aangeleverd.