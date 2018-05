Duurzame excursie met DGAalsmeer

Aalsmeer – Hoe kun je eilanden op de Westeinder duurzaam onderhouden? Hoe staat het met zwerfafval in Aalsmeer? Hoe leeft een bijenvolk aan de Uiterweg? Allemaal vragen die beantwoord worden in een informatieve en prikkelende excursie, georganiseerd door de Commissie Duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

Zaterdagmiddag 9 juni verzamelen rond 12.00 uur bij de aanlegsteiger van het Praamplein, waar met twee fluistersloepjes van Westeinder Rondvaart, een echte praam en een vlet, koers gezet wordt naar de eilanden op de Westeinderplassen. Na een mooie tocht wordt u een eenvoudige, maar lekkere lunch aangeboden op een van de eilanden.

Eilandenbeheer en zwerfafval

Na de lunch wordt naar de Blootshoofdakker gevaren. Hier krijgt u uitleg van Cees Tas over duurzaam eilandenbeheer van Stichting De Bovenlanden. Weer terug op het Praamplein krijgt u uitleg over zwerfafval in Aalsmeer en de activiteiten om dit terug te dringen. Garby Aalsmeer vertelt hierover en u krijgt de gelegenheid om zelf een handje te helpen met opruimen, met verschillende knijp- en grijptechnieken.

Bijenvolk

Tenslotte is er het laatste onderdeel, waar in een tuin aan de Uiterweg uitleg gegeven wordt door imker en bijenwetenschapper Tjeerd Blaquière over de bedrijvigheid binnen een bijenvolk. Daar kunt u ook napraten en een drankje drinken. Rond 17.00 uur is het einde van dit programma.

Toegang: vrijwillige bijdrage; het batig saldo gaat naar MalaWeCare. Aanmelden is noodzakelijk en dit kan via 06-11124441 of via cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl. Er is ruimte voor maximaal 40 personen, vol is vol, dus wees er op tijd bij!