Duurzame chocolade per fiets afgeleverd

Aalsmeer – Op vrijdag 3 juni kwamen drie stoere fietsers vanuit uit Zoetermeer, via Amsterdam naar Aalsmeer om een bestelling chocolade op de fiets af te leveren bij de Wereldwinkel in Aalsmeer. Zo werd ook de laatste stukje van de cacaoketen duurzaam.

Het zit namelijk zo. De cacaobonen die met het zeilschip de Tres Hombres zonder motor vanuit de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam worden gebracht, zijn fairtrade en biologisch geproduceerd door Grupo Conacado in de Dominicaanse Republiek. Deze federatie van kleine cacaoboeren zorgt goed voor de cacao én voor de boeren. In de Amsterdamse cacaohaven worden de cacaobonen verwerkt tot de allerlekkerste chocolade in de fabriek van de Chocolatemakers. Deze kleine chocoladefabriek draait vrijwel CO2 neutraal dankzij een dak vol zonnepanelen.

Met het bezorgen van de chocolade op de fiets wordt ook het laatste stukje van de cacaoketen duurzaam. Het idee is van Wereldwinkel Zoetermeer en Green Impact Netwerk en is geboren naar aanleiding van de Schokofahrt naar Duitsland, waarbij afgelopen voorjaar 18.000 repen van Chocolatemakers op de fiets in Duitsland zijn bezorgd door 165 fietsende vrijwilligers.

De volgende fietstocht staat gepland voor zaterdag 1 oktober. Een aantal vrijwilligers van de Wereldwinkel Aalsmeer stapt dan ook op de fiets. Zo hopen zij een vergelijkbare beweging in Nederland in gang te zetten. Zin om mee te fietsen? Laat van je horen! Zin in lekkere en duurzame chocolade? De Wereldwinkel Aalsmeer bevindt zich in de Zijdstraat nummer 15.