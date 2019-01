Dutch Tulip Awards uitgereikt in Studio’s

Aalsmeer – Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Studio’s van Aalsmeer zijn de winnaars van de Dutch Tulip Awards bekend gemaakt. De Dutch Tulip Award, een initiatief van Royal FloraHolland, wordt toegekend aan de meest geslaagde marktintroductie van 2018. De inzendingen zijn door de vakjury in vier categorieën beoordeeld op de volgende aspecten: commercieel aantrekkelijk, kwaliteit, logistiek, belading en houdbaarheid.

Naast drie prijzen per categorie heeft de jury ook in elke categorie een eervolle vermelding verleend.

Categorie snijbloemen

1e prijs. Eustoma russellianum enkelbloemig russellianum ‘Botanic Pink’ van Montana Lisianthus uit Poeldijk

Toelichting van de vakjury:

Fantastisch botanisch product. Bijzonder echt en anders dan de gemiddelde Eustoma. Past in de veldboeketten en tijdgeest van nu. Kwaliteit is top en een mooie aanvulling op het Eustoma assortiment

2e prijs. Helianthus annuus ‘Pro Cut White Nite’ van T. Steenwijk uit Abbenes en J. van Boksel uit Hedel

3e prijs. Chrysanthemum geplozen Etrusko White van Arcadia uit De Lier

Eervolle vermelding: Alstroemeria Ardenne van Tesselaar Alstroemeria uit Heerhugowaard

Categorie kamerplanten

1e prijs. Monstera Monkey Leaf van v.d. Arend Tropical Plant uit Naaldwijk

Toelichting van de vakjury:

Een topper in het groene planten assortiment. Grotere potmaat/verschillende potmaten zou een aanvulling zijn in het Monckey leaf assortiment. Extreem veel te zien op instagram. Kortom top om social media zo te benaderen. Modern en in veel interieurs te gebruiken.

2e prijs. Alocasia macrorrhiza ‘Stingray van v.d. Arend Tropical Plant uit Naaldwijk en VDE Plant uit Woubrugge

3e prijs. Zamioculcas Zenzi van M. v Duyn Potplanten uit De Lier

Eervolle vermelding: Tillandsia ‘Curly Slim’ van Stofbergen Plant Company uit Bergschenhoek

Categorie tuinplanten:

1e prijs. Helianthus Funshine Multiflower van Bunnik Plants uit Bleiswijk

Toelichting van de jury:

Volgens zeggen hoef je het product nauwelijks te remmen. Blijft compact van zichzelf. Bovendien duurzaam geteeld. Een aanvulling op het Helianthus assortiment. Spreekt aan, en heeft het wow effect!

2e plaats. Clematis Garland® Viennetta™ van Nolina Kwekerijen uit Woubrugge

3e plaats. Anemone Wild Swan van Fa. E. Hopmans uit Wieringerwerf en Van Woudenberg Tuinplanten uit Zevenhuizen (ZH)

Eervolle vermelding: BV Hydrangea Macropphylla Wedding Gown van Sjaak van Schie uit Maasdijk

Categorie Concepten:

1e plaats. Phalaenopsis Original Orchids Frame van Artisan uit Nieuwaal

Toelichting jury:

Origineel, veelbelovend, echt een cadeau! Een toevoeging in conceptenland! Vertel nog meer het verhaal.

2e plaats. Lots of Love en Bee Happy Veer & Moon van JUB Holland uit Noordwijkerhout

3e plaats. Phalaenopsis Flying Orchids van Ter Laak Orchids uit Wateringen

Eervolle vermelding: Eco Hydrangea van Plantenkwekerij P. van Geest uit Maasland

De Dutch Tulip Award

De Dutch Tulip Award is onderdeel van de dienstverlening van Royal FloraHolland gericht op het ondersteunen van noviteiten. Vanaf 2019 stopt deze dienstverlening in zijn huidige vorm. Dit betekent dat de Dutch Tulip Award ophoudt te bestaan.

Foto: Van links naar rechts: Artisan, Steven van Schilfgaarde (Royal FloraHolland), Bunnik Plants, Montana Lisianthus (2x) en Van der Arend.