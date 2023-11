Dutch Flower Awards voor 21e keer uitgereikt

Aalsmeer – De winnaars van de 21e editie van de Dutch Flower Awards zijn tijdens de Trade Fair bekend gemaakt door Marcel Zandvliet, CMO|CSO van Dutch Flower Group (DFG). Het centrale thema is dit jaar ‘New Perspectives’, waarbij vernieuwing en toekomstgerichte visies centraal staan.

De onderscheidingen werden uitgereikt in de categorieën Snijbloemen, Planten en Buitenlandse Leverancier. Zwettulips is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Snijbloemen. In de categorie Planten ging de Award naar Plant World. En Marginpar, is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Buitenlandse Leverancier.

Preferred Partner Recognition

Na de uitreiking van de Awards werd Perceptyx verrast met de toekenning van de Preferred Partner Recognition. Perceptyx ondersteunt DFG jaarlijks met haar medewerkers-tevredenheidsonderzoek en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ‘passionate people’ pijler in de strategie van DFG.

Verwachtingen 2023 en komend jaar

Voor de uitreiking van de Awards gaf Jan van Dam, CEO van DFG, in zijn speech een update over Dutch Flower Group en de belangrijkste thema’s in de strategie. Voor 2023 verwacht Dutch Flower Group een omzet in lijn met het afgelopen jaar. Jan van Dam gaf verder aan dat de turbulente tijden nog wel even zullen aanhouden, maar dat dit juist ook kansen biedt. Jan van Dam: “Duurzame partnerships met onze klanten en onze kwekers blijft enorm belangrijk. Door samen te blijven innoveren zien wij veel mogelijkheden tot groei.”

Foto: De winnaars van de Dutch Flower Awards 2023 op het podium met het Executive Committee van Dutch Flower Group.

Foto credits: Fotomel.nl