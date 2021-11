Dutch Flower Awards 2021 uitgereikt

Aalsmeer – Jan van Dam, CEO van Dutch Flower Group (DFG), maakte vrijdag 5 november, tijdens de Trade Fair Aalsmeer, op de DFG stand de winnaars van de 19e editie van de Dutch Flower Awards 2021 bekend. Het centrale thema was dit jaar ‘Groei door innovatie’. Nadat vorig jaar een ‘Big thank you award’ door de COVID-19 situatie online aan alle kwekers werd uitgereikt, kon dit jaar de traditionele Dutch Flower Awards uitreiking weer fysiek plaatsvinden.

Drie categorieën

De onderscheidingen werden uitgereikt in de categorieën Snijbloemen, Planten en Buitenlandse Leverancier. Holstein Flowers is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Snijbloemen. In de categorie Planten ging de onderscheiding naar Esperit Plants. Del Golfo, gevestigd in Italië, is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Buitenlandse Leverancier.



Preferred Partner Recognition

Na de uitreiking van de Awards werd Roel Schoemaker van Glocalities, verrast met de toekenning van de Preferred Partner Recognition. Glocalities heeft de afgelopen jaren de DFG-bedrijven ondersteund met shoppersegmentatie onderzoek en meer recent een update van de consumentenontwikkeling in de kernlanden verzorgd voor Dutch Flower Group.

Verwachtingen 2021 en komend jaar

Jan van Dam gaf in zijn speech aan dat ‘groei door innovatie’, het thema van de Dutch Flower Awards dit jaar, een belangrijk speerpunt is en de komende jaren blijft. Van Dam gaf aan dat DFG nog veel kansen voor groei bij haar klanten ziet, door nog consumentgerichter te ontwikkelen en te blijven innoveren met haar kwekers. DFG is positief gestemd over de verwachte omzet van dit jaar, ten opzichte van 2020. Komend jaar ziet DFG grote uitdagingen binnen de keten op het gebied van kostenverhogingen door energie, materialen (door stijgende grondstofprijzen), logistiek en beschikbaarheid van bloemen en planten.