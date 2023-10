Duizend dagen hardlopen￼

Uithoorn /De Kwakel – Woensdagavond was de duizendste dag dat Sander Tuinhof zijn hardloopschoenen aantrok voor zijn running streak. Vanaf 1 januari 2021 heeft de Kwakelse hardloper zonder onderbreking elke dag minimaal een mijl (1,6 km) hardgelopen. “Het begon in coronatijd met een challenge op mijn werk”, vertelt hij op de avond dat hij zijn 999 keer zou gaan hardlopen. “Dat was tien dagen lang twintig minuten bewegen. Ik koos ervoor om te gaan hardlopen. Maar toen die uitdaging voorbij was, had ik geen doel meer. Door de corona waren alle wedstrijden stilgelegd. Dus begon ik aan de runstreak. Ik was benieuwd hoelang ik dat zou kunnen volhouden. Ik had zeker niet gedacht dat het zolang zou zijn. Inmiddels is het een verslaving geworden.” Om hem aan te moedigen stond er als verrassing op de atletiekbaan bij AKU een ballonnenboog met het getal 999. Samen met zijn vriendin had Sander cupcakejes gebakken als traktatie voor de deelnemers aan de training van de loopgroep Samen Fit. Het is een hele prestatie om het zolang vol te houden. “Het is vooral een kwestie van goed inplannen en nu is het routine geworden. De meeste loopjes doe ik vanaf huis, maar soms loop ik nog voor mijn werk op de Veluwe. De ene dag voel je je fitter dan de andere. Soms loop ik vijf kilometer en dit weekend liep ik dertig kilometer in de Zevenheuvelentrail, dus dat verschilt per dag.”



Vakantie

Zelfs als Sander op vakantie gaat, blijft hij vasthouden aan zijn zelfopgelegde uitdaging. “Toen mijn vliegtuig om vijf uur ’s morgens vertrok, stond ik een half uur eerder op om hard te lopen. Ik heb gelopen in Engeland, Duitsland, Frankrijk. In Italië lag de camping op een berg, die ben ik elke dag op en neer gerend. Op Curaçao liep ik met veertig graden. Maar eigenlijk is elke dag bijzonder. Ook als ik meedoe met de loopgroep Samen Fit bij AKU met cliënten van Ons Tweede Thuis.” Sander is nog niet van plan om op te houden met hardlopen. “Ik ben nu aan het trainen voor de marathon. In 2017 heb ik een marathon gelopen in Amsterdam. Met Bevrijdingsdag heb ik 42 kilometer gelopen om het bevrijdingsvuur naar Uithoorn te brengen, maar dat was met tussenpauzes. In januari staat er een marathon gepland in Florida, die is verdeeld over meerdere dagen.” Woensdag liep Sander zijn duizendste dag van de runstreak met een groepje hardlopers een rondje Zijdelmeer. Belangstellenden kunnen zijn prestaties volgen via RunSander.