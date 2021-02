Duim omhoog voor alle AfvalHelden!

Rijsenhout – In de week van 1 tot en met 7 maart worden de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de afval- en reinigingssector in het zonnetje gezet. Bijna 30.000 professionals halen dagelijks afval op en zorgen ervoor dat het daarna grotendeels een nieuwe toepassing krijgt. Op die manier dragen ze allemaal bij aan een betere en schonere wereld.

De Week van de AfvalHelden is in het leven geroepen door de brancheorganisaties, NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en O&O Fonds GEO. De leden van deze organisaties zorgen voor de inzameling en verwerking van afval en het schoonhouden van de Nederlandse straten. Tijdens de Week van de AfvalHelden staat waardering voor alle medewerkers van deze partijen centraal.

Ongeveer tachtig organisaties die samen bijna heel Nederland bedienen, doen mee. Zij organiseren deze week allerlei activiteiten om hun medewerkers extra waardering te tonen. Ook inwoners doen mee en tonen hun dank door speciaal hiervoor beschikbaar gestelde posters voor de ramen te hangen, kleurplaten aan inzamelaars te geven of door gewoon eens een duim omhoog op te steken als blijk van waardering.

Stientje van Veldhoven

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat trapt op maandag 1 maart de week af bij afvalinzamelaar en -verwerker Meerlanden in Rijsenhout. “Toen de eerste lockdown inging, merkte je overal in Nederland terecht grote waardering voor onze afvalhelden, met bedankbriefjes op containers en kleurplaten voor de ramen. Dat verdienen zij wat mij betreft elke dag. Zij houden door weer en wind onze straten en buurten schoon, en zorgen met de inzameling voor een belangrijke stap om van ons afval weer nieuwe grondstoffen te maken”, aldus Van Veldhoven.

Waardevol en cruciaal beroep

”Je kunt altijd nog vuilnisman worden.” Een bekende uitspraak, met als onderliggende boodschap dat werken in de afvalsector weinig kennis en kunde vereist. Niets is minder waar. De branche professionaliseert: er worden steeds meer vaardigheden van de medewerkers gevraagd. Van technische en organisatorische kennis, tot communicatieve vaardigheden. Medewerkers in de afvalbranche zijn van vitaal belang voor de volksgezondheid en het draaiend houden van Nederland. En daar zorgen ze dagelijks voor. “Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn. Zij verdienen onze waardering, iedere dag, en speciaal tijdens de Week van de AfvalHelden”, aldus de brancheorganisaties.

Programma van de week

Iedere dag van de Week van de AfvalHelden heeft een eigen thema. Organisaties zijn vrij om aan te haken op dit weekprogramma, maar mogen ook geheel hun eigen invulling geven aan de week. De activiteiten van de organisaties kunnen op social media gevolgd worden via #AfvalHelden en/of #WeekvandeAfvalHelden. Kijk voor meer informatie over alle activiteiten op de website: www.weekvandeafvalhelden.nl