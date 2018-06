3 Medailles op NK voor trampolinespringers

Aalsmeer – In het weekend van 23 en 24 juni reisden ruim twintig trampolinespringers van SV Omnia 2000 af naar Ahoy in Rotterdam. Daar werden de Nederlandse Kampioenschappen Trampolinespringen gehouden.

De trip was zeker niet voor niets. Omnia haalde drie medailles binnen, allen bij het synchroon springen.

Amber Rademaker en Marlies Kok behaalden een mooie derde plaats in de categorie B Senior Dames. Ook voor Sabine Boegman (Omnia) en Madelief Wijkstra (Triffis) was er een bronzen medaille bij de B Junior Meisjes. Merel van Wilgenburgh en Katelijne van der Avoird werden knap tweede in de categorie E Pupil Gemengd. Er waren ook enkele Omnia springers die helaas net geen podiumplek wisten te bemachtigen. Sarah Wisse en Ilse Bom werden keurig vierde in de klasse D Junior/Senior Gemengd bij het synchroon springen. Ook individueel werden er mooie prestaties neergezet: Jay Roelfsema werd vierde bij de C Pupil/Jeugd Jongens, Finn-Julien Falk vierde bij de B Jeugd Jongens en Melvin Dokter vierde bij de A Senior Heren.

Topprestaties

En, een medaille mee naar huis of niet: het waren natuurlijk topprestaties van álle Omnia springers afgelopen weekend. Ze behoren toch maar allemaal mooi tot de besten van Nederland in hun klasse!

Foto: De trampolinespringsters van SV Omnia: Marlies Kok, Amber Rademaker, Katelijne van der Avoird en Merel van Wilgenburgh.