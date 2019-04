Drie jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer -Zondagmiddag 7 april gaf Aalsmeers Harmonie haar jubilarissenconcert in het Dorpshuis in Kudelstaart. Ondanks het mooie weer zat de hele zaal vol en moesten er zelfs stoelen worden bijgezet. De jubilarissen hadden duidelijk veel fans meegenomen. Aalsmeers Harmonie, onder leiding van dirigent Maron Teerds, opende het concert met Flashing winds van Jan van der Roost. Het programma bevatte muziek vanuit allerlei windstreken, en de toelichting op de stukken werd gegeven door Margriet Verrips. Er klonk achtereenvolgens: Suite on Greek Love Songs, La Alhambra en In a Persian Market. De jubilarissen mochten ook een stuk aandragen en Jacqueline de Rooij koos voor Queen’s Park Melody van Jacob de Haan.

Daarna was het aan secretaris Joan de Ruiter om de jubilarissen kort toe te spreken een oorkonde en speldje te overhandigen. Gerard Tesselaar speelt inmiddels 12,5 jaar trombone bij Aalsmeers Harmonie. Hij speelt al veel langer bij allerlei andere gezelschappen; hij maakt al heel lang graag muziek. Jacqueline de Rooij is 45 jaar lid van de club, begonnen op bes-klarinet en later overgestapt op bas-klarinet. Zij speelt samen met haar man en drie dochters in het orkest. Tot slot werd voorzitter Wilma van Drunen gehuldigd. Ook zij is al 45 jaar lid van de Harmonie. Zij speelt klarinet en zit met haar twee dochters in het orkest. Na deze huldiging werd het programma vervolgd. Het publiek applaudisseerde enthousiast aan het eind van het concert. Uiteraard werd er een swingende toegift gegeven: Soul Bossanova, een bekend melodietje, maar wat makkelijker klinkt dan het is om te spelen…

Foto: De Jubilarissen van Aalsmeers Harmonie, van links naar rechts: Jacqueline de Rooij, Gerard Tesselaar en Wilma van Drunen.