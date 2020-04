DownTown Ophelia geannuleerd

Aalsmeer – Ook het bestuur van Stichting DownTown Ophelia heeft met veel pijn in het hart moeten besluiten het jaarlijkse evenement ‘met een boodschap’, dat gepland stond voor zaterdag 13 juni, voor 2020 te annuleren. De voorbereidingen en sponsorwerving konden geen doorgang meer vinden en de situatie is nog te onzeker. Het bestuur heeft lang met deze beslissing gewacht in de hoop dat er nog mogelijkheden zouden komen.

Ook mensen met een verstandelijke beperking, de doelgroep waar dit evenement voor wordt georganiseerd, hebben het niet makkelijk deze tijd. Sommigen zitten letterlijk opgesloten in een woonvoorziening zonder werk, dagbesteding en zonder het zien van hun ouders of familie. Net bij deze doelgroep is structuur vaak belangrijk en dat kan niet altijd geboden worden.

Het bestuur realiseert zich dat velen uitkeken naar 13 juni en dat komt, na zoveel andere leuke evenementen, nu te vervallen. Ook zij hadden zich erop verheugd om van deze vierde editie weer een groot feest te maken en deze bijzondere doelgroep in het zonnetje te zetten in de winkels, op de braderie, in de horeca, bij de kappers en natuurlijk op straat en op het podium.

Maar, deze doelgroep wordt zeker niet vergeten. Ze verdienen het dat iedereen ze kansen blijft geven in de samenleving. De ondernemers uit de Ophelialaan bieden ze samen met de Jij & Ik Cadeauwinkel de mogelijkheid om na de crisis weer op veel plekken aan de slag te gaan.