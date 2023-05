DownTown Ophelia, editie vijf op 24 juni

Aalsmeer – DownTown Ophelia wordt op zaterdag 24 juni voor de vijfde keer georganiseerd in de Ophelialaan. ‘Een evenement met een boodschap’, waarbij mensen met een verstandelijke beperking die dag in de winkels, bij de kappers, de horeca en op de braderie mogen werken. Ze mogen ook shinen op het podium of in de modeshow. Zo kunnen ze laten zien dat ze meer kunnen dan gedacht wordt. Het evenement was de vier voorgaande edities een groot succes, vooral door het enthousiasme van de deelnemers en ondernemers. Velen werkten hieraan mee en ook nu zal er weer een podium zijn met leuke optredens, een gezellige braderie, foodtrucks, kinderspelletjes, activiteiten en meer.

Heb je een verstandelijke beperking en lijkt het je leuk om die dag ergens te werken, met de modeshow mee te doen of gewoon gezellig langs te komen en te genieten? Schrijf je dan snel in via het aanmeldformulier op de website www.downtownophelia.nl.

De organisatie is nog op zoek naar deelnemers aan de braderie en naar vrijwilligers die het leuk vinden om die dag de handen uit de mouwen te steken. Meer informatie is te vinden op de website en de facebookpagina van DowTown Ophelia..