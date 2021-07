Dorpswandeling vanaf de Historische Tuin

Dat leuke dorpje…

Aalsmeer – Ben jij ook iemand die zijn vakantie zorgvuldig voorbereidt? In al die plaatsjes die je aan doet is wel iets leuks te zien. Een leuk kerkje, een mooi monument, een gezellig pleintje of een bijzondere plantentuin.

Overal vind je wel iets interessants om te weten en waar je later mee thuis kunt komen. Maar, wat weet je eigenlijk van je eigen Aalsmeer? Je loopt door het dorp om boodschappen te doen of om een boek, kleding of bril kopen. Maar als er in andere gebieden van alles te vertellen valt over diverse dorpjes, dan zal dat in Aalsmeer toch ook wel het geval zijn? Jazeker!

Loop zaterdag 31 juli maar eens mee met Jan van Veen. Hij zal je je eigen dorp op een andere manier laten zien, en er valt aardig wat over te vertellen! De dorpswandeling start is om 13.00 uur bij de ingang van de Historische Tuin, de ophaalbrug op het Praamplein. Je zal hierna met een andere blik door het prachtige centrum lopen!

Aanmelden kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of via 0297-322562. De kosten zijn 5 euro per persoon en de wandeling duurt circa 1,5 uur.