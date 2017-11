Dorpsoverleg in Kudelstaart

Kudelstaart – De Dorpsraad Kudelstaart nodigt belangstellende inwoners van Kudelstaart uit voor het Dorpsoverleg op maandag 6 november vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis. De avond is een week verschoven omdat op 30 oktober de gemeente Aalsmeer een avond over de toekomst van Aalsmeer en Kudelstaart organiseert in het Dorpshuis.

Fietsschouw

Sinds de laatste vergadering zijn er weer voldoende punten om inwoners over bij te praten. Eerst wordt het woord gegeven aan de heer Bruijnes van Veilig Verkeer Nederland, daarna worden de uitkomsten van de fietsschouw van juni besproken. Ook zullen inwoners wel nieuwsgierig zijn naar de ontwikkelingen in hun woonomgeving; komt er nu wel of niet een doorsteek van de Westeinder naar de Drecht? Waar is het Waterschap allemaal mee bezig?

Tweede supermarkt

Ook infomeert de Dorpsraad over het onderzoek voor de mogelijke komst van een tweede supermarkt, de bouwplannen en alles wat de leefomgeving raakt. Na de pauze is er voldoende ruimte voor vragen en suggesties. Het bestuur van de Dorpsraad rekent weer op veel betrokkenheid bij het wel en wee in het mooie dorp Kudelstaart. U komt toch ook? Contactadres: Jaap Overbeek, tel. 06-22507107.